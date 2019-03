Sécurité et confiance numérique : Tessi décroche les certifications ISO 27001 et hébergeur de données de santé

Publié le 18 Mar 2019 dans Actualités, Communiqués de presse

Acteur leader de la transformation digitale des entreprises et du Business Process Outsourcing (BPO), Tessi confirme son statut d'opérateur de référence en matière de confiance numérique, en décrochant deux nouvelles certifications : ISO 27001 et HDS (Hébergeur de Données de Santé) délivrées par BUREAU VERITAS Certification./p>

Une activité Infogérance et Hébergement officiellement reconnue.

Afin de répondre aux exigences de sécurité toujours plus fortes et d'accompagner ses clients dans la sécurisation et la confidentialité de leurs données, Tessi a entrepris depuis plusieurs mois un important travail relatif au Management de la Sécurité de l'Information pour obtenir la certification ISO 27001 de son Data Center. La certification obtenue reconnait ainsi les capacités de Tessi à délivrer, contrôler et supporter des environnements de Cloud Computing sécurisés et conformes qu'exigent les solutions de traitement de données.

La certification ISO 27001 est ainsi la garantie pour les clients Tessi de travailler avec un partenaire soucieux de la bonne adéquation de ses processus de sécurité, capable de les éprouver régulièrement et en continu, véritables gages de confiance sur le long terme.

« En posant un cadre strict sur nos process SI, la certification ISO 27001 va nous permettre de nous challenger au quotidien pour être plus efficace et pertinent au bénéfice de la satisfaction de nos clients » confirme Jérôme Farrouil, Directeur de la Sécurité des Systèmes d'Information Tessi.

La certification HDS, référentiel d'avenir pour les données de santé.

Déjà détenteur de l'agrément Hébergeur de Données de Santé, Tessi a souhaité renforcer sa démarche mise en place par son programme de confiance numérique, notamment autour de la sécurité d'hébergement des données de santé.

En effet, la nouvelle certification HDS devient la seule norme en vigueur et obligatoire pour toute entité assurant l'hébergement de données de santé. A ce titre, Tessi obtient l'intégralité des deux volets disponibles dans la certification : Hébergeur Infrastructures et Infogéreur HDS.

« A travers cette certification, Tessi affiche clairement tout son engagement auprès de ses clients et des différents acteurs de la Santé, pour le développement d'offres conformes qui répondent au plus près de leurs enjeux de sécurité et de confidentialité des données » souligne Thierry Caye, Directeur Général Délégué pôle Opérations et Technologies.

Cette certification témoigne du traitement particulièrement sécurisé opéré par Tessi : un prérequis pour gérer la criticité des données personnelles et sensibles des différents acteurs de la santé, pour lesquels Tessi propose de nombreuses prestations (prévoyance, retraite, assurance maladie, mutuelles, cliniques et hôpitaux…).

L'obtention de cette double certification, reflet du fort niveau d'exigence de Tessi, donne une nouvelle dimension aux activités technologiques du Groupe en matière de sécurité, de qualité de service et de satisfaction client : trois promesses ancrées aux cœurs des valeurs de Tessi.

