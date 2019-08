Tessi : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tessi a dégagé au cours du premier semestre 2019 un chiffre d’affaires de 228,9 millions d'euros, en croissance de +11,4% comparé au 1er semestre 2018. La société Owliance, acquise au 30 juin 2018, a contribué pour 18,8 millions d'euros sur la période. À périmètre constant, hors Owliance en 2019 et Tessi Autriche en 2018, la croissance ressort ainsi à +2,7%. Concernant ses perspectives, le groupe entend poursuivre son développement en France et à l’international, en continuant d’allier croissance organique et externe."À ce titre, Tessi a annoncé le 31 juillet un accord en vue d'acquérir la société ADM Value, spécialiste de la Relation Clients. L'acquisition est soumise à diverses conditions suspensives, dont la principale est la réalisation d'une augmentation de capital de 39 millions au 4ème trimestre 2019, ouverte à tous les actionnaires, et soumise à la délivrance d'un visa par l'AMF sur le prospectus", précise Tessi dans un communiqué.