Tessi : CPoR Devises est bien sorti du périmètre

02/01/2019 | 09:45

Tessi fait part ce matin de la finalisation au 31 décembre 2018 de la cession de ses 80% dans CPoR Devises au transporteur de fonds Loomis, filiale du suédois Securitas.



En 2005, Tessi avait acquis CPoR Devises, spécialiste du traitement de l'or physique et des devises pour les réseaux bancaires et les bureaux de changes, auprès du Crédit agricole, qui a conservé les 20% restants.



Annoncée le 4 juin dernier, l'opération a notamment reçu l'aval (la 'non-opposition) de la Banque centrale européenne et, en France, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).



A l'occasion, Tessi a encaissé 'produit de cession net de frais et de fiscalité de 85,5 millions d'euros', indique le groupe français.





