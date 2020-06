Tessi : Descriptif du programme de rachat par Tessi de ses propres actions

A propos de TESSI

Tessi, acteur international des Business Process Services, accompagne les entreprises dans la digitalisation du parcours client. Présent dans plus de 14 pays dans le monde, Tessi compte environ 9 400 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 452,0 M€ en 2019 (données hors ADM Value). Tessi est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris (TES).

Plus d'informations sur tessi.eu