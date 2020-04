Tessi : Résultats annuels 2019

Chiffre d'affaires : 452,0 M€

Résultat opérationnel courant : 46,0 M€

Le Directoire du Groupe s'est réuni le 31 mars 2020 et a arrêté les comptes de l'exercice 2019. Ces derniers ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 8 avril 2020. Les procédures d'audit ont été effectuées. Le rapport d'audit relatif à la certification sera émis après finalisation des diligences requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Compte de résultat annuel consolidé (1er janvier – 31 décembre)

En M€ 20191 2018 Var. Var. organique Chiffre d'affaires 452,0 427,8 +5,6% +1,3% Résultat opérationnel courant 46,0 44,6 +3,3% -7,4% Marge opérationnelle courante 10,2% 10,4% Résultat opérationnel 58,3 41,4 +40,8% Résultat net des activités intégrées 36,1 19,1 +88,7% Résultat net des activités destinées à être cédées -0,8 30,72 Résultat net consolidé part du Groupe 34,8 48,8 -28,6%

1 Première application de la norme IFRS 16 - Contrats de location à compter du 1er janvier 2019 sans modification rétrospective pour l'exercice 2018.

2 Résultat net de l'activité CPoR Devises cédée fin 2018.

Tessi, acteur international des Business Process Services, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 452,0 M€, en croissance de +5,6% comparé à 2018. À périmètre constant (hors Owliance sur le S1 2019, Orone sur 4 mois en 2019 et Tessi Autriche en 2018), la croissance ressort à +1,3%.

Le résultat opérationnel courant (ROC) progresse de +3,3%, à 46,0 M€, bénéficiant notamment de l'effet périmètre d'Owliance (12 mois en 2019, contre 6 mois en 2018) pour 0,9 M€,

du reclassement de la CVAE en impôt pour 3,7 M€ et de l'effet IFRS 16 pour 0,3 M€. À périmètre et normes comptables comparables, le ROC est en recul de 3,3 M€, affecté notamment par la baisse de la performance de la zone ibérique dans un contexte difficile.

Le résultat opérationnel progresse de 16,9 M€ pour s'établir à 58,3 M€, bénéficiant de la comptabilisation de produits nets non courants pour 12,3 M€, principalement constitués par

un profit exceptionnel généré par l'évaluation à la juste valeur d'un complément de prix d'une acquisition.

Le résultat financier ressort à -9,2 M€ (vs -14,3 M€ en 2018, dont une charge exceptionnelle de 7,6 M€ liée au refinancement de la dette). Le reclassement de la CVAE en impôt porte la charge d'impôt à 13,1 M€ (vs 8,0 M€ en 2018).

Le résultat net des activités intégrées s'élève ainsi à 36,1 M€, en progression de +88,7% par rapport à 2018.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'établit à 34,8 M€, en baisse par rapport à celui de 2018, le résultat net de l'activité CPoR Devises cédée fin 2018 n'étant plus consolidé.

Structure financière

En M€ 31/12/2019 31/12/2018 Dettes financières nettes (avances exclues) 235,6 34,2 Capitaux propres 186,7 211,6

Le Groupe rappelle avoir finalisé en février 2019 le refinancement de l'intégralité de sa dette financière avec la mise en place d'une nouvelle dette senior de 165 M€.

La structure financière a été impactée en 2019 par l'acquisition d'ADM Value, financée à la fois par une augmentation de capital réalisée en fin d'année de 60 M€ (en numéraire et en apport en nature) et une dette bancaire additionnelle de 53,6 M€.

Les dettes financières nettes au 31/12/2019 comprennent pour la première année les dettes locatives (IFRS 16) à hauteur de 54,4 M€. À normes comptables comparables, l'évolution résulte du différentiel entre la trésorerie générée par le cash-flow d'activité (37 M€) et la cession d'actifs immobilier (20 M€) et les décaissements liés aux investissements de l'exercice (16 M€), à la distribution de dividende (120 M€) et au financement net des acquisitions.

Perspectives

Tessi intègre en 2020 la contribution de la société ADM Value acquise en décembre, spécialiste de la Relation Client, avec des synergies conformes aux attentes.

L'exercice 2020 avait démarré sur de bonnes bases lors des deux premiers mois de l'année, confortant la trajectoire de croissance du Groupe.

Cette tendance est logiquement remise en cause par la crise sanitaire actuelle qui pèse aujourd'hui significativement sur l'activité, sans qu'il soit encore possible à date d'en mesurer précisément les conséquences, compte tenu de l'incertitude sur la durée des restrictions actuelles dans les pays où le Groupe opère.

Dans ce contexte, Tessi continue d'adapter en permanence son dispositif et ses effectifs en recourant notamment aux mesures d'accompagnement pour le travail partiel, afin d'atténuer les effets de la baisse du chiffre d'affaires sur sa performance économique.

Tessi tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.

