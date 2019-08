Tessi : chiffre d'affaires semestriel en hausse de 11%

06/08/2019 | 18:37

Tessi a fait état mardi d'un chiffre d'affaires de 228,9 millions d'euros au titre de son premier semestre, en hausse de 11,4% d'une année sur l'autre.



La société grenobloise spécialisée dans les processus métiers et l'expérience client indique qu'à périmètre constant (hors acquisitions d'Owliance en 2019 et de Tessi Autriche en 2018), sa croissance sur les six premiers mois de l'année ressortie à 2,7%.



Abordant ses perspectives, Tessi s'est contenté d'indiquer qu'il comptait poursuivre son développement en France et à l'international, en continuant d'allier croissance organique et externe.



