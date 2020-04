Tessi : hausse de 3% du ROC en 2019

09/04/2020 | 13:30

Tessi publie au titre de 2019 un résultat net part du groupe en baisse à 34,8 millions d'euros, du fait de la cession de l'activité CPoR Devises fin 2018, mais un résultat opérationnel courant (ROC) en progression de 3,3% à 46 millions (-7,4% en organique).



Le groupe de business process services a réalisé un chiffre d'affaires de 452 millions d'euros, en croissance de 5,6%. À périmètre constant (hors Owliance sur le premier semestre 2019, Orone sur quatre mois en 2019 et Tessi Autriche en 2018), la croissance ressort à 1,3%.



Si 'l'exercice 2020 avait démarré sur de bonnes bases lors des deux premiers mois de l'année', Tessi indique que 'cette tendance est logiquement remise en cause par la crise sanitaire actuelle qui pèse aujourd'hui significativement sur l'activité'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.