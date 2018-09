Tessi : le résultat net en léger repli au premier semestre

11/09/2018 | 18:37

Tessi fait état ce mardi d'un chiffre d'affaires de 205,5 millions d'euros sur les six premiers mois de son exercice 2018, en croissance de 3,5% comparé au 1er semestre 2017.



Le résultat opérationnel courant, à 21,7 millions d'euros, recule pour sa part de 14,6% par rapport au même semestre l'année dernière. La marge opérationnelle courante s'inscrit à 10,6% du chiffre d'affaires, contre 12,8% au 30 juin 2017, en raison, entre autres, de l'impact du plan de transformation de Diagonal et des coûts liés à la montée du Centre Tessi en Intelligent Automation.



Enfin, le résultat net part du Groupe s'affiche à 13,4 millions d'euros. Il était de 15,1 millions au premier semestre 2017.



'Tessi s'attache à poursuivre sa stratégie de croissance de son coeur de métier autour de la gestion des flux d'information et l'externalisation des services à forte valeur ajoutée tout en préservant ses marges. Par ailleurs, Tessi maintient sa politique d'innovation, condition essentielle de son développement et reste très attentif aux opportunités de croissances externes qui se présenteraient', indique Tessi s'agissant de ses perspectives 2018.





