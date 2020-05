Teva Pharmaceutical Industries : a présenté de nouvelles données lors du congrès de l'Académie européenne de neurologie évaluant l'expérience de l'AJOVY® (fremanezumab) chez les populations souffrant de migraines difficiles à traiter

Des analyses complémentaires examinent l'impact de la migraine en France, en Espagne et au Royaume-Uni

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) a présenté un large éventail de nouvelles données importantes sur AJOVY® (fremanezumab) et l'impact sociétal et économique de la migraine en Europe lors du 6e congrès de l'Académie européenne de neurologie (EAN). En raison de la pandémie mondiale de coronavirus, le congrès de l'EAN était cette année organisé sous forme de rencontre virtuelle.

Les données sur le fremanezumab comprenaient des analyses regroupées des essais cliniques de Phase 3 sur AJOVY (FOCUS, HALO-episodic migraine (EM) and HALO-chronic migraine (CM)) qui se sont concentrées sur l'innocuité, l'efficacité et l'amélioration de la qualité de vie des patients souffrant de migraines difficiles à traiter. Des analyses post-hoc ont également été évaluées chez des patients qui peuvent éprouver des difficultés à gérer leur migraine en raison de comorbidités.

La migraine est une maladie et un fardeau économique important. Avec plus d'un milliard de personnes touchées dans le mondei, la migraine est la deuxième cause mondiale des années vécues avec un handicapii et les coûts annuels de la maladie aux États-Unis et dans l'UE s'élèvent à 200 milliards de dollars.iii,iv

"La migraine impose un fardeau physique, émotionnel et sociétal dans le monde entier et pourtant les options de traitement disponibles sont souvent insatisfaisantes pour de nombreux patients," a déclaré Joshua M. Cohen, DM, MPH, FAHS, directeur principal, Affaires médicales mondiales - chef du domaine thérapeutique Migraine et céphalées, Teva. "En tant que leader dans le domaine de la neurologie et du traitement de la migraine, l'objectif de Teva est de continuer à évaluer l'impact d'AJOVY sur les différentes populations de patients afin de s'assurer que des informations fiables et pertinentes sont mises à la disposition des professionnels de la santé lorsqu'ils évaluent des options thérapeutiques."

Une analyse groupée met en évidence l'impact d'AJOVY chez les patients souffrant de migraine

Les analyses regroupées des essais cliniques de Phase 3 FOCUS, HALO-ME et HALO-MC chez des patients âgés de 60 ans ou plus atteints de ME ou de MC, ont examiné le traitement par fremanezumab contre placebo pendant 12 semaines. Les réductions par rapport aux valeurs de base des jours de migraine mensuelle, des jours de céphalées d'intensité modérée ou supérieure et des jours de consommation de médicaments contre les céphalées aiguës sur 12 semaines étaient significativement plus importantes avec le fremanezumab à prise trimestrielle et mensuelle qu'avec le placebo (P≤0,0103 pour chaque).

Les analyses ont aussi permis d'examiner l'apparition précoce de l'efficacité, la réduction de l'invalidité liée aux céphalées, et l'amélioration de la qualité de vie liée à la santé, de la productivité et de la satisfaction dans cette population de patients. En outre, les analyses ont étudié les événements cardiovasculaires indésirables chez les patients traités par le fremanezumab et le placebo dans ce groupe, qu'ils aient ou non des antécédents médicaux cardiovasculaires.

Sécurité cardiovasculaire d'AJOVY

D'autres analyses regroupées des essais de Phase 3 ont également été menées pour examiner la sécurité cardiovasculaire de tous les patients. Les analyses ont été réalisées chez des patients souffrant de migraines et présentant des facteurs de risque cardiovasculaire/cérébrovasculaire (ex. diabète sucré, hyperlipidémie, obésité, hypertension, utilisation de pilules contraceptives hormonales) (n=499). L'incidence globale des effets indésirables cardiovasculaires chez ces patients était faible et comparable entre les groupes traités au fremanezumab et au placebo. Une augmentation du nombre de facteurs de risque ne semble pas être en corrélation avec une augmentation de la fréquence des événements indésirables cardiaques et vasculaires. En outre, les analyses ont examiné les patients souffrant de migraine utilisant des médicaments cardiovasculaires au départ (n=280), et les patients utilisant des triptans en concomitance (n=1 123) avec ceux qui n'utilisaient pas de triptans. Comme pour l'ensemble des populations participant aux essais, les effets indésirables les plus fréquemment signalés dans tous ces sous-groupes étaient des réactions au point d'injection.

Le fardeau pathologique et économique de la migraine en Europe

Deux analyses ont évalué la charge économique et pathologique de la migraine chez des patients au Royaume-Uni, en France et en Espagne. La première analyse a révélé que les patients atteints de MC souffraient d'un plus grand handicap causé par la migraine que les patients atteints de ME. Les patients atteints de MC ont également déclaré un état de santé moins bon que les patients atteints de ME pour leur migraine la plus récente. La deuxième évaluation, qui a consisté à examiner les dossiers médicaux électroniques de 84 266 patients adultes atteints de ME et de MC, a révélé que les patients atteints de MC avaient eu plus de consultations liées à la migraine avec leur médecin généraliste que les patients atteints de ME. En outre, les coûts de traitement trimestriels moyens étaient plus élevés pour les patients atteints de MC dans les trois pays.

Ces résultats montrent que les trois pays souffrent d'un handicap important lié à la migraine et que les besoins de traitement ne sont pas satisfaits. Ils associent également la migraine à une charge sanitaire et économique importante, qui comprend des coûts plus élevés pour les patients atteints de MC.

Accéder aux présentations de Teva proposées lors de l'EAN

Les présentations et affiches électroniques de Teva au congrès de l'EAN sont accessibles aux professionnels de la santé sur le site web de la conférence de l'EAN. Les sessions seront disponibles gratuitement et seront également accessibles à la demande pour les membres de l'EAN à partir du 27 mai.

Des informations supplémentaires sur la migraine, notamment des articles, des vidéos, des résumés de publications, des podcasts et des webinaires, sont disponibles sur Neurologybytes. Neurologybytes est une plateforme mise en place par Teva pour aider les neurologues à accéder en temps utile à un contenu de taille optimale sur les derniers développements de la recherche et les perspectives de soins cliniques dans le monde de la migraine et de la sclérose en plaques (SEP).

Des informations pour l'Europe sur AJOVY®▼sont disponibles ici.

