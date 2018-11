Teva Pharmaceutical Industries : bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Teva a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes au troisième trimestre 2018 et relevé sa prévision annuelle. Le géant israélien des génériques a accusé une perte nette de 273 millions de dollars, contre un bénéfice de 530 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 68 cents, au dessus du consensus qui le donnait à 54 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 19% à 4,53 milliards. Les analystes tablaient sur 4,46 milliards.Pour l'exercice complet, Teva vise un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 2,8 et 2,95 dollars, contre entre 2,55 et 2,8 dollars auparavant. Le marché vise 2,73 dollars.