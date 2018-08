Teva: résultats dans le rouge au 2e trimestre, l'action chute en Bourse

Paris (awp/afp) - Le spécialiste israélien des médicaments génériques Teva, en pleine restructuration, a encore accusé une perte nette au deuxième trimestre, tandis que ses ventes ont chuté de 18%, selon des résultats publiés jeudi qui faisaient plonger son titre en Bourse.

Entre avril et juin, le groupe, basé en Israël mais coté à New York, a enregistré une perte nette de 241 millions de dollars, selon un communiqué. Mais il a fait nettement mieux que l'année passée à la même époque, où il avait accusé une perte d'environ 6 milliards de dollars, due pour l'essentiel à une énorme dépréciation d'actifs aux Etats-Unis.

Une fois éliminés les éléments exceptionnels, le bénéfice par action, référence à Wall Street, est ressorti à 0,78 dollar, un niveau supérieur aux attentes des analystes (0,64 dollars).

Cela n'empêchait par le titre Teva de chuter de 9,26% à 21,66 dollars à la Bourse de New York vers 15H00 GMT.

Ses ventes sur le trimestre ont dégringolé de 18% à 4,70 milliards de dollars.

Le groupe invoque dans son communiqué "la poursuite de l'érosion des prix" dans ses activités dans les génériques aux États-Unis.

Il mentionne aussi la concurrence à laquelle doit faire face Copaxone, un traitement contre la sclérose en plaques qui fait partie des quelques marques propres de Teva et représente 10% de son chiffre d'affaires trimestriel: les ventes de ce médicament accusent une chute de 46% sur un an, après que la FDA américaine eut autorisé des groupes concurrents à en commercialiser une version générique.

Teva invoque aussi la perte de revenus découlant de la cession de certains produits et de l'abandon de certaines activités.

Sous pression financière en raison d'une très lourde dette (elle atteignait encore 30,2 milliards à la fin juin 2018), le groupe avait présenté en décembre un plan de restructuration douloureux. Ce plan doit lui permettre de faire 3 milliards de dollars d'économies d'ici à fin 2019, et passe par la suppression de 14.000 emplois dans le monde, soit 25% des effectifs.

Le groupe a relevé jeudi sa prévision de bénéfice par action pour l'année 2018, visant désormais entre 2,55 et 2,80 dollars, contre une fourchette de 2,40 à 2,65 dollars précédemment. Et il continue de viser des ventes comprises entre 18,5 et 19 milliards de dollars.

afp/jh