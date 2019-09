Teva Pharmaceutical Industries : présentera de nouvelles analyses sur l'efficacité et l'innocuité du fremanezumab chez les patients adultes atteints de migraine difficile à traiter lors du 19e congrès de l'International Headache Society

Les données de dernières minutes étudient la rentabilité à dix ans du fremanezumab, et une présentation orale et 29 présentations par affiches mettent en avant les données de l'étude FOCUS de Phase IIIb chez les patients adultes atteints de migraine et ayant présenté une réponse inadéquate documentée à des traitements préventifs antérieurs de catégories 2 à 4, ainsi que les résultats de l'enquête menée auprès des patients et les résultats d'efficacité post-hoc à la suite de l'étude à long terme (un an) HALO de Phase III

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE: TEVA) annonce ce jour que la Société présentera plus de 30 analyses sur le fremanezumab, à l'occasion du 19e congrès de l'International Headache Society (IHC), qui se déroulera à Dublin (Irlande) du 5 au 8 septembre 2019. Teva présentera des données de dernière minute évaluant la rentabilité à dix ans du fremanezumab, des analyses post-hoc en sous-groupes, ainsi que les données de critères secondaires et exploratoires de l'étude FOCUS de Phase IIIb internationale, multicentrique, randomisée et contrôlée par placebo. Cette étude évalua l'efficacité et l'innocuité des traitements trimestriels et mensuels au fremanezumab, en comparaison à un placebo, chez des patients adultes atteints de migraine et présentant une réponse inadéquate documentée à de précédents traitements préventifs de catégories 2 à 4. La Société présentera également cinq affiches sur une enquête menée auprès des patients à la suite de l'étude à long terme (un an) HALO de Phase III, qui étudia l'impact du fremanezumab sur l'état de fonctionnement et la productivité de patients atteints de migraine. La présentation des données à ce congrès fait suite à la publication des données de l'étude FOCUS dans The Lancet, le mois dernier.

"La migraine est une des maladies les plus prévalentes au monde, avec plus d'un milliard de personnes concernées",1 déclare Joshua M. Cohen, DM, MPH, FAHS, responsable médical international pour la migraine et la céphalée chez Teva. "Nous nous engageons à étudier cette maladie contraignante et œuvrons pour rester à l'avant-garde de la recherche sur la migraine. Nous sommes fiers de partager une grande variété de nouvelles données sur le fremanezumab provenant, entre autres, de la plus grande étude jamais réalisée à ce jour sur des patients ayant présenté une réponse inadéquate à des traitements préventifs de catégories 2 à 4."

Les analyses des données FOCUS présentées à l'IHC ont évalué le délai d'action, la surutilisation médicamenteuse, la dépression, la qualité de vie, et la réversion d'une migraine de forme chronique à épisodique, et ont démontré une réduction significative du nombre d'heures et de jours de céphalée, et de jours de migraine, affectant les patients atteints de migraine difficile à traiter lorsqu'ils suivent un traitement mensuel et trimestriel au fremanezumab, en comparaison avec un placebo. Les effets indésirables les plus communs ont été les réactions au point d'injection. Une enquête menée auprès des patients après l'étude HALO à long terme (un an) de Phase III a évalué la satisfaction des patients à l'égard du traitement fremanezumab, l'impact sur la qualité de vie, et les préférences des patients en termes de dosage dans le traitement préventif de la migraine.

Liste des abstracts acceptés pour présentation à l'IHC 2019:

Données de dernière minute:

[IHC-LB-006] Burden of comorbid depression and anxiety on migraine-specific health-related quality of life in adult migraine patients in the United States (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-LB-030] 10-year cost-effectiveness analyses of response-based fremanezumab use in migraine patients with inadequate response to prior preventive treatments (6 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-LB-037] 10-year cost-effectiveness analyses of fremanezumab compared to erenumab as preventive treatment in episodic migraine for patients with inadequate response to prior preventive treatments (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-OR-040] (de novo): Efficacy and safety of fremanezumab for the prevention of episodic cluster headache: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study (8 septembre 2019, 8h20 IST)

Présentation orale:

[IHC-OR-012] Very early onset* of action of fremanezumab in patients with migraine and documented inadequate response to 2-4 classes of migraine preventive treatments: results of the international, multicentre, randomised, placebo-controlled FOCUS study (7 septembre 2019, 10h30 IST)

Présentations par affiche:

[IHC-PO-138] Efficacy with fremanezumab in migraine patients with comorbid moderate to severe depression and documented inadequate response to 2-4 classes of migraine preventive treatments: subgroup analysis of the randomised, placebo-controlled FOCUS study (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-PO-137] Early onset* of response to fremanezumab in migraine patients with moderate to severe depression and documented inadequate response to 2-4 classes of migraine preventive treatments: subgroup analysis of the randomised, placebo-controlled FOCUS study (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-PO-156] Efficacy of fremanezumab in migraine patients with medication overuse and documented inadequate response to 2-4 migraine preventive medications: subgroup analysis of the randomised, placebo-controlled FOCUS study (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-PO-148] Impact of fremanezumab on disability in migraine patients with medication overuse and documented inadequate response to 2-4 classes of preventive treatments: subgroup analysis of the randomised, double-blind FOCUS study (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-PO-149] Impact of fremanezumab on migraine-specific quality of life in patients with medication overuse and documented inadequate response to 2-4 classes of migraine preventive treatments: subgroup analysis of the international, multicentre, randomised, double-blind FOCUS study (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-PO-150] Early onset* of efficacy with fremanezumab in patients with medication overuse and documented inadequate response to 2-4 classes of migraine preventive treatments: subgroup analysis of the randomised, double-blind FOCUS study (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-PO-157] Clinically meaningful responses to fremanezumab in migraine patients with medication overuse and documented inadequate response to 2-4 migraine preventive medications in the randomised, placebo-controlled FOCUS study (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-PO-171] A pharmacokinetic bioequivalence study of fremanezumab administered subcutaneously using an autoinjector and a prefilled syringe (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-PO-172] Impact of fremanezumab on any acute headache medication use in migraine patients with medication overuse and documented inadequate response to 2-4 migraine preventive medications in the multicentre, randomised, placebo-controlled FOCUS study (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-PO-151] Reversion from chronic to episodic migraine in patients with documented inadequate response to 2-4 classes of migraine preventive treatments: results of the randomised, placebo-controlled FOCUS study (6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST)

(6 septembre 2019, 11h00 – 12h00 IST) [IHC-PO-384] Efficacy of fremanezumab in male patients with migraine and documented inadequate response to 2-4 classes of migraine preventive treatments: results of the randomised, placebo-controlled FOCUS study (7 septembre 2019, 14h45 – 15h45 IST)

(7 septembre 2019, 14h45 – 15h45 IST) [IHC-PO-404] Patient preference and satisfaction following completion of a 1-year extension study (7 septembre 2019, 14h45 – 15h45 IST)

(7 septembre 2019, 14h45 – 15h45 IST) [IHC-PO-388] Functioning and productivity impact of fremanezumab in migraine patients: a patient survey study following completion of a 1-year extension study (7 septembre 2019, 14h45 – 15h45 IST)

*Le délai d'efficacité initial (indicateurs d'efficacité: réduction des jours de migraine, réduction des jours de céphalée, taux de réponse) est défini comme la première semaine après le début du traitement.

À propos de FOCUS

L'étude FOCUS de Phase IIIb est une étude multicentrique, randomisée, à double insu, en groupes parallèles et contrôlée par placebo qui évalua l'efficacité, l'innocuité et la tolérabilité des traitements trimestriels et mensuels au fremanezumab, en comparaison avec un placebo. Les patients adultes atteints de migraine chronique ou épisodique ayant présenté une réponse inadéquate à de précédents traitements préventifs de catégorie 2 à 4 ont été recrutés pour l'étude.

Une réponse inadéquate est définie comme suit: une efficacité insuffisante après au moins trois mois de traitement avec une dose stable; ou l'incapacité du patient à tolérer le médicament; ou le médicament est contre-indiqué; ou l'incompatibilité du médicament avec le patient. Les catégories de médicaments préventifs pris antérieurement comprennent les bêta-bloquants, les anticonvulsifs, les tricycliques, les inhibiteurs calciques, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, l'onabotulinumtoxinA et l'acide valproïque.

Dans l'étude, les patients souffrant de migraine chronique et de migraine épisodique ont été randomisés en aveugle selon un ratio de 1:1:1 dans un des trois groupes posologiques suivants: posologie trimestrielle, posologie mensuelle ou placebo apparié. Une étude de prolongation ouverte de trois mois (semaines 13 à 24) a suivi la portion contrôlée par placebo de l'étude.

À propos du programme de recherche clinique HALO

Les études HALO de Phase III sur la migraine épisodique (ME) et chronique (MC) sont des études de 16 semaines, multicentriques, randomisées, à double insu, contrôlées par placebo et en groupes parallèles, pour comparer l'innocuité, la tolérabilité et l'efficacité de quatre posologies (deux pour la ME [posologie trimestrielle et mensuelle] et deux pour la MC [posologie trimestrielle et mensuelle]), d'injection sous-cutanée de fremanezumab, en comparaison avec un placebo chez des adultes souffrant de migraine épisodique et chronique. Les études comportaient une visite de sélection, une période de rodage de 28 jours, et une période de traitement de 12 semaines (84 jours), ainsi qu'une évaluation finale à la semaine 12 (visite de fin de traitement, quatre semaines [28 jours] après la dernière dose du médicament à l'étude).

Dans l'étude sur la migraine épisodique, 875 patients ont été recrutés (294, 291, 290 patients dans les groupes placebo, trimestriel et mensuel, respectivement). Les patients ont été randomisés d'après un ratio 1:1:1 pour recevoir des injections sous-cutanées de fremanezumab 225 mg pendant trois mois (posologie mensuelle), de fremanezumab 675 mg en début de traitement suivi par un placebo pendant deux mois (posologie trimestrielle), ou trois doses mensuelles de placebo apparié. Le critère principal d'efficacité de l'étude sur la migraine épisodique était la modification moyenne par rapport au niveau de base (période de rodage de 28 jours) du nombre mensuel moyen de jours de migraine durant la période de 12 semaines après la première dose de fremanezumab.

Dans l'étude sur la migraine chronique, 1 130 patients ont été randomisés (375, 376, 379 dans les groupes placebo, trimestriel et mensuel, respectivement). Les patients ont été randomisés d'après un ratio 1:1:1 pour recevoir des injections sous-cutanées de fremanezumab 675 mg en début de traitement suivi par une injection mensuelle de 225 mg pendant deux mois (posologie mensuelle), de fremanezumab 675 mg en début de traitement suivi par un placebo pendant deux mois (posologie trimestrielle), ou trois doses mensuelles de placebo apparié. Le critère principal d'efficacité de l'étude sur la migraine chronique était la modification moyenne par rapport au niveau de base (période de rodage de 28 jours) du nombre mensuel moyen de jours de céphalée, d'intensité modérée ou supérieure, durant la période de 12 semaines après la première dose de fremanezumab.

États-Unis: informations importantes relatives à l'innocuité d'AJOVY® (fremanezumab)

Contre-indications: AJOVY est contre-indiqué chez les patients atteints de d'hypersensibilité sévère au fremanezumab-vfrm ou à un des excipients.

Réactions d'hypersensibilité: des réactions d'hypersensibilité, y compris l'éruption cutanée, le prurit, l'hypersensibilité médicamenteuse et l'urticaire ont été signalées avec AJOVY durant des essais cliniques. La plupart des réactions ont été légères à modérées, mais certaines ont conduit à un abandon ou nécessité un traitement aux corticostéroïdes. La plupart des réactions ont été signalées entre quatre heures et un mois après l'administration. Si une réaction d'hypersensibilité se produit, envisager d'arrêter la prise d'AJOVY et mettre en place une thérapie adaptée.

Réactions indésirables: les réactions indésirables les plus communes (≥5% et supérieures au placebo) ont été les réactions au point d'injection.

Veuillez cliquer ici pour connaître les informations posologiques complètes aux États-Unis pour l'injection d'AJOVY® (fremanezumab-vfrm).

Europe: les informations relatives à AJOVY®■ sont disponibles ici.

Dans l'UE, AJOVY est indiqué dans le cadre d'une prophylaxie contre la migraine chez les adultes souffrant d'au moins 4 journées de migraine par mois

■Les événements indésirables doivent être signalés.

Ce médicament est sujet à un monitoring supplémentaire, qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations d'innocuité. Les professionnels de santé sont priés de signaler tout événement indésirable suspecté.

Les formulaires de déclaration d'événement indésirable et des informations complémentaires sont disponibles sur https://www.hpra.ie. Les événements indésirables doivent également être signalés à Teva. Veuillez pour cela vous référer aux numéros correspondants à votre localité.

