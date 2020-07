Début de séance hésitant à Wall Street sur fond de tensions USA-Chine

La Bourse de New York évolue sur une note prudente mercredi dans les premiers échanges, freinée par l'aggravation des tensions diplomatiques entre Washington et Pékin et la situation sanitaire aux Etats-Unis.

Peu après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 41,79 points, soit 0,16%, à 26.882,19 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,18% à 3.263,06 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,07% à 10.687,38 points à l'ouverture.

Washington a demandé à Pékin de fermer son consulat dans la ville texane de Houston pour la protection de la "propriété intellectuelle américaine", une décision qui pourrait amener la Chine à adopter des mesures de représailles.

A la dégradation des relations entre les deux puissances mondiales s'ajoute l'augmentation des contaminations par le nouveau coronavirus aux Etats-Unis mais aussi en Inde et en Amérique latine ou encore à Melbourne en Australie.

Donald Trump, effectuant un virage dans sa communication sur les masques, a encouragé les Américains à en porter un quand la distanciation sociale n'est pas possible.

Du côté des valeurs individuelles, la cote est animée par les publications des entreprises.

Texas Instruments perd 1,58% et United Airlines 1,15% après leurs résultats trimestriels.

Le réseau social Snap recule de 6,10% après avoir dit qu'il anticipait un nombre d'utilisateurs actifs moins important que prévu pour le trimestre en cours.

Spotify (7,82%) grimpe à un plus haut record après l'annonce d'un nouvel accord de licence pluriannuel avec la maison de disque Universal Music Group, filiale du groupe Vivendi.

Les résultats trimestriels de Tesla et Microsoft suivront après la clôture des marchés américains.

(Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)