La valeur du jour à Wall Street - TEXAS INSTRUMENTS : les investisseurs font la fine bouche

Les résultats et les perspectives moins mauvais que prévu de Texas Instruments n’empêchent pas le titre de reculer : -2,52% à 132,06 dollars. Si sa performance a été pénalisée par son exposition au marché automobile, en baisse de plus de 40% sur un an, le fabricant de semi-conducteurs a bénéficié de la vigueur relative des marchés industriels, du PC et des centres de données. Le premier était en hausse de 2% tandis que celui des produits électroniques grand public a progressé d’environ 10%.Au deuxième trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net augmenter de 6% à 1,38 milliard de dollars, soit 1,48 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,15 dollar, dépassant le consensus FactSet s'élevant à 88 cents. Les ventes du troisième trimestre ont, elles, baissé de 12% à 3,24 milliards de dollars contre un consensus de 2,95 milliards de dollars.Au troisième trimestre, Texas Instruments anticipe un bénéfice par action compris entre 1,14 et 1,34 dollar pour des revenus situés entre 3,26 et 3,54 milliards de dollars. Les analystes interrogés par FactSet anticipaient respectivement 1 dollar et 3,1 milliards de dollars.Si l'action baisse, cette publication a poussé plusieurs brokers à relever leur objectif de cours. JPMorgan a rehaussé le sien de 118 dollars à 150 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer. Credit Suisse a relevé son objectif de cours de 140 dollars à 155 dollars et confirmé son opinion Surperformance.