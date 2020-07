TEXAS INSTRUMENTS : JPMorgan augmente son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé de 118 dollars à 150 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Texas Instruments après l’annonce des résultats du deuxième trimestre. Le bureau d’études explique que le groupe a bénéficié de la vigueur relative des marchés industriels, du PC et des centres de données. Il qualifie de solides les objectifs trimestriels et pense que tous les marchés finaux devraient enregistrer une amélioration des tendances au niveau de la demande.