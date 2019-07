TEXAS INSTRUMENTS : dépasse les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Texas Instruments a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le fabricant de semi-conducteurs a réalisé au deuxième trimestre 2019 un bénéfice net de 1,31 milliard de dollars, ou 1,36 dollar par action. Le groupe a précisé que ce chiffre incluait un bénéfice par action de 7 cents qui n'était pas intégré dans sa prévision originale. Le chiffre d'affaires est ressorti à 3,67 milliards, contre 4,02 milliards un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un BPA de 1,22 dollar et sur un chiffre d'affaires de 3,6 milliards.Texas Instruments table pour le trimestre en cours sur un BPA compris entre 1,31 et 1,53 dollar et sur un chiffre d'affaires compris entre 3,65 et 3,95 milliards. Les analystes visent un BPA de 1,38 dollar et un chiffre d'affaires de 3,84 milliards.