TEXAS INSTRUMENTS : la prévision de bénéfice par action dépasse les attentes

Le fabricant de semi-conducteurs Texas Instruments a dévoilé hier soir ses résultats détaillés après avoir dévoilé ses comptes préliminaires il y a une semaine lors de l’annonce du départ de son Directeur général Brian Crutcher pour violation du code de conduite de l’entreprise. Au deuxième trimestre, le concurrent de STMicroelectronics a enregistré un bénéfice net en hausse de 33% à 1,4 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action. Corrigé de l’impact positif de la baisse des impôts, le bénéfice par action est ressorti à 1,37 dollar.Ces chiffres sont similaires à ceux présentés la semaine dernière et qui étaient meilleurs que prévu.En revanche, Texas Instruments n'avait alors pas dévoilé ses perspectives pour le troisième trimestre, ce qui est désormais chose faite. Il vise un bénéfice par action compris entre 1,41 et 1,63 dollar pour des revenus situés entre 4,11 et 4,45 milliards d'euros. Les analystes interrogés par Reuters sont moins optimistes et visent respectivement 1,48 dollar et 4,27 milliards de dollars.