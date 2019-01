TEXAS INSTRUMENTS : les bénéfices dépassent les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Texas Instruments a présenté hier soir des revenus plus faibles que prévu, mais des profits supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre, le bénéfice net a bondi de 260% à 1,24 milliard de dollars, soit 1,27 dollar par action. Ce dernier est supérieur de 3 cents au consensus Refinitiv. Les ventes ont reculé de 1% à 3,72 milliards de dollars contre un consensus de 3,74 milliards de dollars. Elles sont par ailleurs attendues entre 3,34 et 3,62 milliards de dollars au quatrième trimestre, ressortant au dessus des attentes : 3,59 milliards de dollars.Le bénéfice par action est anticipé entre 1,03 et 1,21 dollar contre un consensus de 1,20 dollar.