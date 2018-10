TEXAS INSTRUMENTS : publication décevante

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Texas Instruments devrait reculer à Wall Street en raison de revenus et perspectives d’activité décevants. Hier soir, son patron, Rich Templeton, a souligné que « la demande pour nos produits s'est ralentie sur la plupart des marchés ». Il ne s’agit pas seulement de paroles, les revenus et les perspectives de chiffre d’affaires du groupe américain sont ressortis sous les attentes. Les ventes du troisième trimestre ont progressé de 4% à 4,26 milliards de dollars contre un consensus de 4,30 milliards de dollars.Le bénéfice net a, lui, bondi de 22% à 1,57 milliard de dollars, soit 1,58 dollar par action. Ce dernier est supérieur de 5 cents au consensus Refinitiv.Elles sont par ailleurs attendues entre 3,6 et 3,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, ressortant là encore sous les attentes : 4 milliards de dollars. Le bénéfice par action est anticipé entre 1,14 et 1,34 dollar contre un consensus de 1,38 dollar.