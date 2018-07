Texas Instrument : BPA bien supérieur au consensus au T2

25/07/2018 | 15:05

Très solide deuxième trimestre pour Texas Instrument : le fabricant de semi-conducteurs a nettement battu les attentes des analystes, en ayant dégagé un bénéfice par action (BPA) de 1,4 dollar, soit 10 cents de plus que ce que prévoyait le consensus.



Le chiffre d'affaires du fabricant de semi-conducteurs a pour sa part grimpé de 9% en rythme annuel à 4,1 milliards de dollars, porté notamment par la demande issue des secteurs industriels et automobile.



Les revenus sont attendus entre 4,11 et 4,45 milliards de dollars pour le trimestre en cours, tandis que le BPA devrait se situer dans une fourchette comprise entre 1,41 et 1,63 dollar.





