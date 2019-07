Texas Instruments : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

24/07/2019 | 11:46

Texas Instruments a dévoilé mardi soir un bénéfice net en baisse de 7% à 1,31 milliard de dollars au titre du trimestre écoulé, soit 1,36 dollar par action. Hors un gain non récurrent de sept cents par action, ce BPA s'avère supérieur de sept cents au consensus.



Le groupe d'électronique basé à Dallas a vu ses revenus se tasser de 9% à 3,67 milliards de dollars, avec, dans ses activités principales, des reculs de 6% pour les puces analogiques et de 16% pour les puces à traitement intégré.



Pour le trimestre en cours, Texans Instruments anticipe un BPA compris entre 1,31 et 1,53 dollar (en incluant un avantage fiscal estimé à 10 millions de dollars) pour un chiffre d'affaires entre 3,65 et 3,95 milliards.



