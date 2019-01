Texas Instruments : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

24/01/2019 | 09:10

Texas Instruments a dévoilé mercredi soir un bénéfice net en croissance de 260% à 1,24 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2018, soit 1,27 dollar par action, un BPA supérieur de quatre cents au consensus.



Le groupe d'électronique basé à Dallas a néanmoins vu ses revenus se tasser de 1% à un peu plus de 3,7 milliards, 'la demande pour ses produits continuant de ralentir sur la plupart des marchés', selon le PDG Rich Templeton.



Pour le trimestre en cours, Texans Instruments anticipe un BPA compris entre 1,03 et 1,21 dollar (en incluant un avantage fiscal estimé à 20 millions de dollars) pour un chiffre d'affaires entre 3,34 et 3,62 milliards.



