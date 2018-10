Texas Instruments : T3 juste au-dessus du consensus

24/10/2018 | 14:18

Dévoilés cette nuit, les résultats du troisième trimestre de Texas Instruments ont notamment révélé un bénéfice net de 1,57 milliard de dollars, ou 1,58 dollar par titre, contre 1,29 milliard ou 1,26 dollar par action à la même période l'an passé, témoignant donc d'une hausse de 22% et 25% pour ces deux indicateurs financiers.



Le consensus était très légèrement moins optimiste, tablant sur un bénéfice par action (BPA) de 1,54 dollar.



Le chiffre d'affaires du fabricant de semi-conducteurs a pour sa part atteint 4,26 milliards de dollars, contre 4,12 milliards au troisième trimestre de 2017.



S'agissant de ses perspectives pour le quatrième trimestre, Texas Instruments indique viser un BPA compris entre 1,14 et 1,34 dollar, et sur un chiffre d'affaires dans une fourchette allant de 3,6 à 3,9 milliards de dollars.





