Texas Instruments : déçoit sur son bénéfice du quatrième trimestre, l'action baisse

L'action du spécialiste des semiconducteurs perdait 6% en après-Bourse, son PDG Rich Templeton ayant dit que la demande était moins forte sur la plupart de ses marchés.

La société a précisé qu'elle espérait un chiffre d'affaires du quatrième trimestre entre 3,60 milliards et 3,90 milliards de dollars (entre 3,14 milliards et 3,40 milliards d'euros) et un bénéfice de 1,14 à 1,34 dollar par action.

Les analystes financiers attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 4,0 milliards de dollars et un bénéfice de 1,38 dollar par action, selon les données de Refinitiv.

Le marché automobile a contribué à hauteur de 19% au chiffre d'affaires du groupe en 2017 et le secteur industriel de 35%.

Le bénéfice net du groupe est ressorti à 1,57 milliards de dollars, soit 1,58 dollar par action, au troisième trimestre, contre 1,29 milliards, soit $1,26/action, un an auparavant.

Le chiffre d'affaires a atteint 4,26 milliards de dollars, contre 4,12 milliards au troisième trimestre 2017.

Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 1,53 par action sur un chiffre d'affaires de 4,30 milliards.

(Vibhuti Sharma à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français)