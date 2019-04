Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Textron vient de dévoiler ses résultats au titre du premier trimestre 2019. Ainsi, le groupe américain d’aéronautique et de défense a réalisé un bénéfice net de 179 millions de dollars sur la période, ou 0,76 dollar par action, contre 189 millions de dollars, ou 0,72 dollar par action, un an plus tôt. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 1,134 milliard de dollars au premier trimestre 2019, à comparer avec 1,01 milliard de dollars un an plus tôt. Pour 2019, Textron a confirmé ses ambitions d’atteindre un bénéfice par action compris entre 3,55 et 3,75 dollars.