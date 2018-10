TEXTRON : déçoit les attentes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Textron vient de dévoiler ses résultats au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, le groupe américain d’aéronautique et de défense a réalisé un bénéfice net de 563 millions de dollars sur la période, ou 2,26 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 61 cents, manquant les attentes du consensus Zacks (76 cents). Quant au revenu, il s’établit à 3,2 milliards de dollars, contre 3,48 milliards un an plus tôt et un consensus Zacks de 3,53 milliards.