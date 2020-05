TF1 : De retour sur un support long terme 05/05/2020 | 08:29 achat En cours

Cours d'entrée : 4.514€ | Objectif : 5€ | Stop : 4.2€ | Potentiel : 10.77% TF1 évolue à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires vers 4.4 EUR conférant un bon timing à l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 5 €. Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 4.4 EUR en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 4.28 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Le titre est valorisé sur 2020 à 0.53 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Diffusion - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TF1 -39.57% 1 034 WALT DISNEY COMPANY (THE) -27.06% 190 474 COMCAST CORPORATION -19.47% 168 783 THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP -31.66% 10 398 VIACOMCBS INC. -61.65% 10 283 FORMULA ONE GROUP -30.75% 7 176 RTL GROUP -33.79% 5 140 ORIENTAL PEARL GROUP CO., L.. 2.04% 4 332 ITV PLC -52.45% 3 753 GRUPO TELEVISA, S.A.B. -2.18% 2 918 TOKYO BROADCASTING SYSTEM H.. -1.32% 2 635

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2020 2 004 M EBIT 2020 125 M Résultat net 2020 69,9 M Dette 2020 115 M Rendement 2020 4,37% PER 2020 12,1x PER 2021 7,53x VE / CA2020 0,53x VE / CA2021 0,43x Capitalisation 940 M Prochain événement sur TF1 23/07/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 6,09 € Dernier Cours de Cloture 4,47 € Ecart / Objectif Haut 124% Ecart / Objectif Moyen 36,2% Ecart / Objectif Bas -21,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre G. Christian Gérard Pélisson Chairman & Chief Executive Officer Philippe Denery Executive Vice President-Finance & Procurement Martin Bouygues Director Olivier Bouygues Director Phillippe Marien Director