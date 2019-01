Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bank of Amercia Merril Lynch (BAML) abaisse sa recommandation d’Achat à Neutre sur TF1 et ajuste son objectif de cours à 7,50 euros. Le bureau d’analyses s’inquiète du repli de la part de marché de la télévision. En conséquence, BAML réduit ses estimations de bénéfice par action de 2% en 2018 et de plus de 12% en 2020 « pour tenir compte de la croissance plus faible des publicités télévisées et des coûts de contenu plus élevés ».