TF1 : Oddo BHF relève son opinion

19/05/2020 | 10:10

Oddo BHF repasse de 'neutre' à 'achat' sur TF1 environ un mois et demi après sa dégradation, et remonte sa cible de six à 6,5 euros, jugeant les attentes du consensus 'excessivement basses pour 2020 alors que le marché publicitaire devrait s'améliorer'.



Le bureau d'études souligne que depuis sa dégradation, le cours de Bourse a baissé de 14%, conduisant à une valorisation négative du pôle télévision, et que le groupe de médias 'a démontré au premier trimestre sa capacité à ajuster ses coûts fortement'.



