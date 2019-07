TF1 : résultats supérieurs aux attentes d'Oddo

25/07/2019 | 11:44

TF1 a publié hier des résultats sur le 1er semestre supérieurs aux attentes (EBIT récurrent de 100 ME contre 91 ME pour Oddo BHF).



Oddo réitère son opinion Achat sur TF1 et son objectif de cours à 13 E avec des estimations globalement inchangées.



' Nous continuons de penser que la croissance publicitaire devrait être légèrement positive en 2019 (+0,5%e) soutenue par une consommation des ménages bien orientée ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses table sur un CA publicitaire TV à +0,5% au 3ème trimestre et +2% au 4ème trimestre (prévisions inchangées). Ce qui conduit à une attente annuelle de +0,5%. Il vise à un EBIT de 273 ME en 2019 (contre 271 ME), prévision toujours au-dessus du consensus (257 ME).



