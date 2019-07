AUDIENCES MENSUELLES : JUIN 2019

LE GROUPE TF1 TRES LARGE LEADER SUR CIBLES

32,5% de PDA sur les F<50 rda

30,8% de PDA sur les 25-49 ans (+0,1pt)

6,8 millions de téléspectateurs et 40% de pda F<50 rda

devant les chaines du Groupe tous les soirs en prime-time

(32% sur les 4+ et 39% sur les 25-49 ans)

SUCCES DE LA STRATEGIE MULTICHAINES :

TMC, A NOUVEAU SON MEILLEUR MOIS HISTORIQUE

SUR LES 25-49 ANS à 5% PDA (+0,9 pt)

&

SEUL LEADER TNT SUR LES 4+

TF1, LARGE SUCCES POUR « DEMAIN NOUS APPARTIENT » ET « LA COUPE DU MONDE FEMININE DE LA FIFA », MEILLEUR MOIS DE L'ANNEE POUR LE JT DE 20H

TF1, MEILLEUR MOIS 4+ DEPUIS OCTOBRE 2018

TMC, PLUS FORTE PROGRESSION DE LA TELEVISION SUR LES 25-49 ANS à 5% PDA (+0,9 pt)

TMC, SEUL LEADER TNT SUR LES 4+ à 3,5% (+0,6pt) (pour le 2ème mois consécutif - et seul leader sur le 1er semestre 2019)

LCI, 2ème CHAINE D'INFORMATION DE FRANCE. POUR LE 8ème MOIS CONSECUTIF, LCI REALISE LA PLUS FORTE PROGRESSION DE LA TELEVISION EN AUDIENCE SUR UN AN (+47% D'AUDIENCE Vs juin 2018)

TF1 AFFICHE LES 10 MEILLEURES AUDIENCES DU MOIS

LARGE SUCCES POUR LA COUPE DU MONDE FEMININE DE LA FIFA

Jusqu'à 10,7m et 6 matchs en PT en moyenne à 8,9m et 40% 4+ (52% H15-49 ans)

- TF1 affiche les 10 meilleures audiences du mois

Dont la meilleure avec le 1/4 de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA : FRANCE-ETATS-UNIS à 10,7m.

- Meilleur mois 4+ depuis Octobre 2018

Et 2ème meilleur mois 25-49 ans cette année

- Les rendez-vous d'information très prisés

LE 13H : en moyenne 40% 4+ et jusqu'à 5,5m

LE 20H : son meilleur mois cette année - en moyenne 26% 4+ et jusqu'à 5,9m

Meilleure Pda4+ à 32% le 23 juin

Meilleur mois de JUIN depuis 2016 pour le 20H SEMAINE avec 24,9% de PdA 4+

Meilleur mois de JUIN depuis 2014 pour le 20H WEEKEND avec 27,7% de PdA 4+

- DEMAIN NOUS APPARTIENT : poursuit sa hausse mois après mois et réalise à nouveau son record historique[1]

Le Prime Time évènement à 24% F<50 rda et 4,5m

Jusqu'à +0,7m en différé

- C'EST CANTELOUP leader sur le mois à 4,7m et 21% 4+ (jusqu'à 5,3m)

La saison net leader à 5,2m et 21% 4+

- Le Prime Time de TF1 toujours très performant à 29% F<50 rda

En très nette progression sur 1 an (+4pts) et un écart qui se creuse à nouveau avec son challenger M6

- Les saisons de THE VOICE et KOH-LANTA très performantes sur cibles

THE VOICE : en moyenne 32% F<50 rda (et 4,7m)

KOH LANTA : en moyenne 38% F<50 rda (et 5,1m) - Saison en progression

- Succès de la 1ère saison de MANIFEST au plus haut

En moyenne 5,2m de tvsp et 41% F<50 rda

Jusqu'à 1,2m en différé

RECORDS EN SERIE POUR TMC

A NOUVEAU MEILLEUR MOIS HISTORIQUE SUR LES 25-49 ANS

PLUS FORTE PROGRESSION DE LA TELEVISION

SUR LES 25-49 ANS (+0,9 pt sur un an)

ET MEILLEUR MOIS SUR LES 4+ DEPUIS 2 ANS

- Seul leader TNT sur les 4+ (pour le 2ème mois consécutif - et seul leader sur le 1er semestre 2019) à 3,5% (+0,6pt)

- Et également largement leader sur cibles chaque mois saison

Plus forte avance 4+ vs C8 cette saison (+0,6pt)

Plus forte avance 25-49 ans historique

- TMC affiche les 5 meilleures audiences TNT du mois, dont la meilleure

Le match de football de la Coupe du Monde Féminine ÉTATS-UNIS-SUEDE à 1,9m

- Le prime-time proche de ses meilleurs niveaux historiques avec 0,9m de tvsp. de moyenne

Avant tout via la COUPE DU MONDE de football féminine : 8 matchs en Prime à 1,4m (7% 25-49 ans) et jusqu'à 1,9m (ÉTATS-UNIS-SUEDE)

Et toujours BURGER QUIZ jusqu'à 1,4m

- QUOTIDIEN de nouveau en hausse marquée sur 1 an à plus de 1,3m de moyenne

Confirme son leadership TNT

En moyenne 6% 4+ / 12% 25-49 ans / 12% I.CSP+

Jusqu'à 1,6m de téléspectateurs

LCI TOUJOURS 2ème CHAÎNE D'INFO EN JUIN 2019 à 0,8% PDA 4+

EN FORTE HAUSSE (+47% d'audience vs juin 2018)

Pour le 8ème mois consécutif, LCI réalise la plus forte progression de la télévision en AUDIENCE en un an (+47% d'audience vs juin 2018)

Egalement la plus forte progression du PAF en AUDIENCE ICSP+ (+50%).

Journées spéciales Cérémonies 75 ans du débarquement :

-LCI jusqu'à 1,2% PDA le mercredi 05 juin

-LCI 1ère chaine d'info en soirée avec la diffusion de documentaires - 200.000 tvsp avec « Dday,

ils ont inventé le débarquement » le mercredi 05 juin (21h00-22h35)

Toujours des matinées puissantes auprès des ICSP+ : Record Mensuel Historique et 2ème chaine d'info auprès des ICSP+ de 6H00 à 10H00 pour

-LA MATINALE à 5,0% PDA ICSP+ en juin 2019 - mais aussi le 2ème record historique auprès

des 25-49 ans à 2,8% PDA

-L'ITW POLITIQUE à 6,4% PDA ICSP+ en juin 2019 - mais aussi le 2ème record historique

auprès des 25-49 ans à 3,3% PDA

-L'HEURE DE BACHELOT à 4,4% PDA ICSP+ en juin 2019

En access, LCI est toujours la chaine d'info qui progresse le plus en un an (vs juin 2018) : Perri Scope (+0,5 pt à 0,9% PDA 4+), Le débat (+0,4 pt à 1,1% PDA 4+), et 24H Pujadas (+0,2 pt à 1,0% PDA 4+). A noter que 24H Pujadas s'est retrouvé 1ère chaine d'info le mardi 04 juin, Perri Scope également à 1 reprise et Le débat à 4 reprises

TFX

LE PRIME-TIME AU PLUS HAUT DE LA SAISON A PLUS DE 3% F<50 RDA

4ème CHAÎNE TNT

- En progression sur un mois F<50 rda et 15-24 ans (+0,2pt)

- Le prime-time réalise son meilleur mois de l'année à plus 3% F<50 rda : 4ème chaîne TNT

Et plus de 500 000 tvsp.

- Le football élevé : jusqu'à 1,2m, meilleure audience de la chaîne en 2019

La Finale de la Ligue Des Nations PORTUGAL-PAYS-BAS à 1,2m

- La fin de saison des 10 COUPLES toujours sur une tendance positive en Access

Leader TNT à plus de 7% F<50 rda et 12% sur les 15-24 ans

TF1 SERIES FILMS



- TF1 Séries Films affiche les 3 meilleures audiences TNT HD du mois

- Leader TNT HD sur les F<50 rda en prime-time

Une offre film performante avec la programmation spéciale D-Day : dont FURY (0,8m) + LA BATAILLE D'ANGLETERRE (0,7m)

[1] Hors été