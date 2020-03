Canal+ redevient cryptée mardi soir

PARIS (awp/afp) - L'opération de gratuité de Canal+ et de Canal+ Séries, lancée au début du confinement, va s'arrêter mardi soir, comme prévu par la chaîne.

Canal+ et Canal+ Séries doivent repasser en crypté dans la nuit de mardi à mercredi. Les chaînes Canal+ Family, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Décalé étaient déjà redevenues cryptées le samedi 21 mars.

Avec cette exposition inédite, la chaîne principale du groupe Canal+ a vu ses audiences augmenter en mars, atteignant 1,6% de part d'audience (+0,4 point sur un an).

Canal+ Séries avait de son côté proposé un marathon inédit en clair du "Bureau des légendes" avant la diffusion de la saison 5 de la série, prévue pour début avril en crypté.

"Dans cette période, on n'a pas favorisé nécessairement les aspects commerciaux, mais on a favorisé la solidarité nationale", a assuré la direction de Canal+ à l'AFP. Concernant l'évolution des abonnements, "il est un peu tôt pour déterminer les impacts commerciaux du virus car la moitié des canaux de vente (Fnac, Darty, boutiques télécom, ndlr) sont tombés, et sur l'autre moitié (les box des opérateurs), on a offert Canal+", indique-t-on de même source.

Le groupe avait annoncé cette opération inédite le 17 mars. "Nous nous devons de rester unis et solidaires face à la crise du Covid-19", avait écrit sur Twitter Gérald-Brice Viret, le directeur des antennes et des programmes de Canal+, précisant que la chaîne passerait "exceptionnellement en clair pour les abonnés des box durant les deux prochaines semaines", soit jusqu'au 31 mars.

Le CSA avait pris acte de la volonté de Canal+ de passer temporairement à la gratuité mais l'avait appelé à ne pas prolonger l'opération au-delà de la durée prévue, pour ne pas "altérer l'équilibre entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites".

afp/al