Football : TF1 annonce un accord avec Mediapro

Le Groupe Mediapro, nouvel acteur clé du football français, et le groupe TF1 annoncent la signature d’un accord inédit. Ce partenariat de quatre ans, renouvelable, repose sur trois piliers fondamentaux : une licence de marque; un partenariat éditorial et de production et un partenariat de talents. La chaîne Téléfoot proposera en direct et en exclusivité l’essentiel et le meilleur de la Ligue 1.Les deux groupes annoncent qu'elle proposera plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l'éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2.La licence de marque concerne la nouvelle chaîne baptisée Téléfoot, nom de la marque historique du magazine de TF1.Le partenariat éditorial et de production de contenus comprend la production du magazine de la Ligue 1 diffusé le dimanche matin de 12h à 13h sur la chaîne Téléfoot incluant les images des matches déjà joués lors de la Journée concernée.Il inclut également la production de plusieurs " Téléfoot Vintage " qui feront revivre les meilleurs moments de l'histoire du football français et la diffusion de " La quotidienne - Téléfoot ", la déclinaison digitale quotidienne du rendez-vous dominical de TF1.Enfin, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu assureront les commentaires de 20 matchs de la Ligue 1 le dimanche soir dont les dix plus belles affiches de la saison