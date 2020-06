La valeur du jour à Paris TF1 : sur le podium du SBF 120

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe TF1 bondit de 8,22% à 5,37 euros et s'octroie une troisième place sur le podium du SBF 120. Les investisseurs (et passionnés du ballon rond) se réjouissent de la signature entre la première chaîne de télévision européenne et le groupe espagnol Mediapro d'un accord inédit portant sur la création de la chaine Téléfoot. Celle-ci diffusera en direct et en exclusivité l'essentiel et le meilleur du championnat professionnel de football de plus haut niveau en France (Ligue 1).Ce partenariat de quatre ans, renouvelable, repose sur trois piliers fondamentaux : une licence de marque; un partenariat éditorial et de production et un partenariat de talents.La société audiovisuelle Mediapro (1,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019) a remporté, il y a deux ans (29 mai 2018), plusieurs lots des droits de diffusion de la Ligue 1 pour la période 2020-2024. Jusqu'ici très discret sur sa stratégie le groupe dirigé par Jaume Roures, a frappé fort en s'engageant avec la plus ancienne et la plus regardée des chaînes de télévision française.Les deux groupes ont ainsi annoncé que Téléfoot proposera plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l'éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2.La licence de marque concerne la nouvelle chaîne baptisée Téléfoot, nom de la marque historique du magazine de TF1.Aussi, le partenariat éditorial et de production de contenus comprend la production du magazine de la Ligue 1 diffusé le dimanche matin de 12h à 13h sur la chaîne Téléfoot incluant les images des matches déjà joués lors de la Journée concernée.Il inclut également la production de plusieurs " Téléfoot Vintage " qui feront revivre les meilleurs moments de l'histoire du football français et la diffusion de " La quotidienne - Téléfoot ", la déclinaison digitale quotidienne du rendez-vous dominical de TF1.Enfin, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu assureront les commentaires de 20 matchs de la Ligue 1 le dimanche soir dont les dix plus belles affiches de la saison." Nous sommes très heureux d'annoncer la création de Téléfoot, nouvelle Maison du football français, 100% dédiée au football, diffusée 7 jours sur 7. Notre chaîne au service du football français, sera la destination incontournable pour tout suivre sur la Ligue 1 et la Ligue 2 et tout connaître du football français. " ont déclaré Jaume Roures, président et fondateur du groupe Mediapro et Julien Bergeaud, directeur général de Mediapro Sport France." La création d'une chaîne entièrement consacrée au football est une nouvelle illustration de l'engagement du groupe TF1 aux côtés des acteurs du football français pour promouvoir les valeurs d'un des sports les plus populaires, cher à l'entreprise. Ce partenariat est une occasion de valoriser l'une de nos plus belles marques qui rassemble le public depuis plus de quarante ans " ajoutent Gilles Pélisson et François Pellissier, respectivement président directeur général et directeur des sports du groupe TF1.