Les jeux d'aventure, grands gagnants du confinement à la TV

PARIS (awp/afp) - Confinés chez eux, les Français se dépensent par procuration, et en famille, en plébiscitant les jeux d'aventure à la télévision, qui à l'instar de "Koh Lanta", affichent des scores d'audiences remarquables.

Diffusé le vendredi, le jeu de TF1 réalise cette année sa meilleure saison depuis 2014, avec près de 6,5 millions de téléspectateurs en moyenne depuis son lancement le 21 février.

Depuis le début du confinement, l'émission, qui fête cette année ses 20 ans, franchit régulièrement la barre des 7 millions de téléspectateurs (replay inclus).

Le rebond chez les téléspectateurs les plus jeunes est particulièrement remarquable, note Aliette de Villeneuve, responsable des contenus au cabinet NPA Conseil.

La part d'audience moyenne de l'émission atteint 45% chez les 15/34 ans (meilleure moyenne depuis 2009) et 54% chez les 4/14 ans.

"On se retrouve confinés en famille, on a envie de regarder des programmes qui peuvent intéresser tous les âges", souligne Aliette de Villeneuve, confirmant que "Koh Lanta" est une "valeur refuge".

Pour le présentateur Denis Brognart, "c'est l'une des trois meilleures saisons de l'histoire de Koh Lanta avec beaucoup de péripéties".

"C'est un programme qui permet de voyager en ces temps de confinement et en l'absence de compétitions sportives, c'est le seul sport disponible à la télévision", indique-t-il à l'AFP.

En effet, privé de ballon rond, le site So Foot commente en direct chaque vendredi les épisodes du jeu de TF1.

"Le côté sport, physique, fait que les gens peuvent s'identifier aux participants", abonde Virginie Spies, universitaire spécialiste de la télévision.

"C'est un programme qui visuellement fait rêver avec la mer, le sable, le soleil...", poursuit-elle.

"Lâcher l'info"

"Dans cet univers de confinement très stressant, avec beaucoup d'infos anxiogènes, les gens ont aussi besoin de lâcher l'info et de se divertir", remarque la sémiologue.

Une analyse confirmée par l'institut Médiamétrie qui notait cette semaine que "les Français cherchent à se distraire avec des programmes légers et déconnectés de l'actualité, ceux-ci dépassant semaine après semaine leurs records d'audience".

Autre jeu d'aventure qui a battu des records, "Pékin Express" sur M6 a attiré 3,4 millions de téléspectateurs (13,7% du public) lors de sa finale le 7 avril, meilleur score pour une finale depuis 2012.

Et lorsqu'un épisode avait été déprogrammé pour rendre hommage à Albert Uderzo, de nombreux internautes s'en sont plaint sur les réseaux sociaux.

"Les chaînes refont des scores d'audience d'une autre époque. (...) Les réactions sur les réseaux sociaux sont alors l'équivalent des courriers qu'on recevait il y a vingt ans : les gens, quand ils n'ont pas leurs programmes, râlent", constatait le présentateur Stéphane Rotenberg, début avril dans "20 Minutes".

Forte de ce succès, la chaîne a mis en ligne six des meilleures saisons du jeu sur son site 6Play.

TF1 a de son côté décidé de faire durer le plaisir avec "Koh Lanta": afin de pouvoir organiser une finale "digne de ce nom", les épisodes ont été raccourcis.

"Je ne me voyais pas faire la finale tout seul avec les candidats sur Skype. Là, on se rapproche de la fin du confinement et d'une période où l'on peut espérer avoir les 20 candidats en plateau, quitte à ce qu'il y ait plus d'espace entre eux", confie Denis Brognart qui espère que la finale sera "LA soirée du déconfinement".

Alors que chaque découpage d'épisodes fait râler les fans sur les réseaux sociaux, les deux prochains épisodes seront entiers, assure-t-il.

Depuis le début du confinement, le jeu se place également régulièrement en tête des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux.

Denis Brognart, très actif sur Instagram où il compte 150.000 abonnés, diffuse chaque jour une interview d'un ancien membre du jeu, des vidéos qui totalisent plus de 100.000 vues.

Pour surfer sur cette soif d'aventures, l'animateur lancera mardi son premier podcast d'une série dédiée aux aventuriers, avec pour premier invité le pilote Bertrand Piccard.

