Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION -0.25% 16.05 14.53% TF1 -1.87% 8.365 20.55%

0

Goldman Sachs reprend la couverture de M6 et TF1 avec une recommandation Achat assortie d'objectifs de cours respectifs de 19,9 et 11,3 euros. Alors que les deux groupes ont surperformé en raison de tendances publicitaires françaises meilleures que prévu, Goldman Sachs anticipe une nouvelle hausse grâce à la dynamique des résultats et aux potentiels changements réglementaires.