Boulogne, le 14 octobre 2018

MIPCOM 2018 : TF1 parie sur « THE PIER », d'Álex Pina

Avant l'ouverture du MIPCOM, le groupe TF1 a conclu un accord avec Beta Film pour la diffusion de la série originale The Pier écrite par le célèbre duo Álex Pina et Esther Martínez Lobato (Casa de Papel/Money Heist) et produite par la plateforme numérique Movistar+ en collaboration avec Atresmedia Studios et Vancouver Media.

Le Groupe a décidé de miser sur ce thriller romantique, qui se déroule à Valence et dans le spectaculaire parc national de l'Albufera qui l'entoure, avec Álvaro Morte (Money Heist), Irene Arcos (Under Suspicion) et Verónica Sánchez (Maroc).

La distribution principale, le coréalisateur Jesús Colmenar et les producteurs seront présents lors de la première mondiale de The Pier qui aura lieu mardi 16 octobre dans le cadre du MIPCOM au Palais des Festivals à Cannes. De nombreux autres accords sont déjà en cours de négociation.



Fabrice Bailly, Directeur des programmes et des acquisitions du groupe TF1 : « Le rôle de TF1 en tant que chaîne leader est de créer l'événement, de travailler avec les meilleurs talents et partenaires. The Pier et le travail d'Álex Pina répondent à nos exigences. Après les excellentes performances de Good Doctor et de The Handmaid's Tale sur nos antennes cette année, nul doute que The Pier viendra enrichir encore la liste de nos succès. Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Beta Film. »

Jérôme Vincendon, VP des ventes internationales de Beta : « Nous sommes fiers d'accueillir TF1 comme premier partenaire de diffusion sur cette émission unique et innovante, qui se distingue clairement sur le marché. Le récit fascinant d'Álex Pina et Esther Martínez fait de The Pier un incontournable pour un large public de prime time. »

Christian Gockel, vice-président directeur des opérations internationales : « The Pier a déjà suscité un vif intérêt à l'échelle internationale. Nous pensons que malgré son origine en tant que série produite par une plateforme, elle a le potentiel de capter et de fasciner les auditoires féminins traditionnels aux heures de prime time des grandes chaînes européennes et internationales, des créneaux traditionnellement occupés par des productions locales très chères. »

Le thriller romantique The Pier raconte l'histoire d'une femme forte et accomplie confrontée au suicide présumé de son mari. En enquêtant seule, elle découvre la double vie secrète qu'il avait mené avec une autre femme.

The Pier a été écrite par Álex Pina et Esther Martínez Lobato, réalisée par Jorge Dorado, Jesús Colmenar et Alex Rodrigo et produite par Movistar+ Espagne en collaboration avec Atresmedia Studios et Vancouver Media. Beta Film, qui distribue également les séries La Zona et The Velvet Collection de Movistar+/Telefonica, gère tous les droits internationaux.

