Salto: Gilles Pélission (TF1) élu président, Thomas Follin (M6) directeur opérationnel

PARIS (Agefi-Dow Jones)--TF1 a annoncé mardi que son PDG, Gilles Pélisson, avait été élu lundi soir président du conseil de surveillance de Salto, la plateforme vidéo commune aux groupes audiovisuels TF1, France Télévisions et M6. La direction opérationnelle de Salto a été confiée à Thomas Follin, jusqu'alors membre du comité exécutif de M6.

Thomas Follin a pris ses fonction lundi, avec pour objectif de lancer la plateforme Salto au cours du premier semestre de l'année prochaine.

Salto doit permettre de proposer en ligne et sur abonnement le contenu des trois groupes audiovisuels pour contrer l'ascension des plateformes américaines telles que Netflix ou Amazon Prime Video.

Pour satisfaire l'Autorité de la concurrence TF1 et M6 et France Télévisions ont pris un certain nombre d'engagements pour "remédier aux préoccupations de concurrence soulevées par l'opération", a expliqué l'autorité de régulation.

Les trois groupes se sont par exemple engagés à limiter leurs possibilités d'achats couplés de droits de diffusion de contenus audiovisuels et à limiter les possibilités de promotion croisée entre leurs chaînes et Salto.

