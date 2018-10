TF1 : 700 millions de vidéos vues pour Studio71 en un an

11/10/2018 | 13:07

Le groupe TF1 annonce ce jour qu'un an après son lancement, Studio71 France (fruit d'une alliance entre le réseau international Studio71 et le Groupe TF1), compte désormais plus de 150 influenceurs multi-plateformes et 700 millions de vidéos vues chaque mois.



'Studio71 double son audience, portée par le développement de nouvelles thématiques et l'arrivée de nouveaux influenceurs au sein de son réseau. Spécialiste du marketing de l'influence, Studio71 a également démontré son savoir-faire en matière de production : des vidéos pour ses influenceurs, des dispositifs toujours plus innovants pour les marques, des programmes en développement et à destination de toutes les plateformes de consommation', détaille le groupe TF1.



Le groupe précise que Studio71 a par ailleurs mené plus de 250 opérations commerciales en une année.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.