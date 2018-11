TF1 : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TF1 a annoncé la prise de participation majoritaire au capital de "Gamned!", expert programmatique media fondé en 2009 par Olivier Goulon et Antony Spinasse. A la suite de cette acquisition, le groupe TF1 entend associer les audiences qualifiées de son nouveau pôle digital à l'efficacité du programmatique pour développer une offre multicanale intégrée."Cette nouvelle structure a vocation à travailler avec toutes les nouvelles activités digitales du Groupe. Le groupe TF1 souhaite plus particulièrement valoriser les données de ses principales entitées (Auféminin, Doctissimo, Les numériques, Marmiton, …) ; réexposer ses audiences au-delà de son inventaire dans un cadre de diffusion maîtrisé et ainsi accélérer le développement du programmatique tant en France qu'en Europe", peut-on lire dans un communiqué.