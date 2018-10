Boulogne, le 17 octobre 2018

TF1 ET LCI PARTENAIRES DE « MIRó »,

LA RETROSPECTIVE EVENEMENT DE L'AUTOMNE AU GRAND PALAIS

TF1 et LCI ont choisi d'accompagner l'exposition « Miró » qui se tiendra du mercredi 3 octobre 2018 au lundi 4 février 2019 au Grand Palais et sont très fières d'associer leur marque à un événement culturel majeur comme celui-ci qui dévoile l'homme libre, le poète engagé et l'artiste prolifique qu'était Joan Miró.

Depuis de longues années, le groupe TF1 mène une politique active de partenariats et mécénats culturels à travers ses chaines LCI et TF1. Le Groupe s'associe en moyenne à une centaine d'événements chaque année (expositions, concerts, ballets, cinéma…) et se positionne ainsi en partenaire culturel majeur et en allié de premier plan dans la valorisation du patrimoine culturel mondial.

Au fil des expositions (Monet, Hopper, Velasquez, Hergé ….), le groupe TF1 a renforcé ses liens avec la « Réunion des musées nationaux - Grand Palais », le premier opérateur culturel européen, avec pour ambition de faire partager au plus grand nombre une rencontre avec l'art sous toutes ses formes d'expression.

Réunissant près de 150 œuvres et couvrant 70 ans de création, la rétrospective retrace l'évolution technique et stylistique de l'artiste catalan. Certains chefs d'œuvre présentés au Grand Palais proviennent de collections particulières inconnues du grand public ou prêtés par les plus grands musées du monde. Outre la peinture, Joan Miró excellait également dans le collage, la sculpture, la céramique et la gravure.

A propos du groupe TF1

Le groupe TF1 est le groupe audiovisuel privé leader de la télévision en France avec cinq chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI) et des chaînes thématiques sur la télévision payante (TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Serieclub - détenue à 50 %).

Le groupe TF1 développe une déclinaison digitale puissante de ses programmes sur MYTF1 et des offres de vidéo à la demande avec MYTF1VOD et TFOU MAX.

Le groupe TF1 est présent dans la production et la distribution de contenus. Le rachat de Newen a pour principal objectif d'accélérer le déploiement de la production et de la distribution au niveau international.

Le groupe TF1 s'est renforcé dans le digital avec l'acquisition du groupe aufeminin en avril 2018.

Le groupe TF1 propose une large palette d'activités dans des domaines clés du divertissement et des loisirs avec TF1 Entertainment (jeux de sociétés, production musicale et spectacles, licences et édition), le cinéma avec TF1 Films Production et TF1 Studio et le télé-achat avec Téléshopping.