TF1 : Extrait du PV de l'AG mixte du 17 avril 2020

Modification de l'article 10 des statuts en vue de se conformer aux nouvelles dispositions légales applicables en matière de désignation d'Administrateur représentant les salariés actionnaires.

Modification de l'article 13 des statuts à l'effet de permettre la prise de certaines décisions du

Conseil d'Administration sur consultation écrite des Administrateurs.

Conseil d'Administration sur consultation écrite des Administrateurs. Modification de l'article 13 des statuts à l'effet de déléguer au Conseil d'Administration le pouvoir d'apporter les modifications nécessaires aux statuts en conformité avec la réglementation.

Modification de l'article 14 des statuts à l'effet de préciser le rôle du Conseil d'Administration en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de la Société.

Modification de l'article 17 des statuts en vue de supprimer les dispositions abrogées concernant certaines conventions réglementées et suppression de l'article 17.

Mise en harmonie des statuts relative aux rémunérations des Administrateurs - modification corrélative de l'article 15.

Pouvoirs pour dépôts et formalités.

Gilles Pélisson commente alors, à l'appui d'un diaporama, l'activité 2019 du Groupe, la présentation des comptes de l'exercice 2019 étant effectuée par Philippe Denery.

Puis, Gilles Pélisson expose les impacts de la pandémie du Covid-19 sur les activités du groupe TF1, avec 3 grandes priorités de la Direction Générale, partagées avec le Conseil d'Administration, à savoir, préserver la santé et la sécurité des collaborateurs, maintenir les activités autant que de possible, en particulier l'offre d'information et préparer la relance.

Philippe Denery dresse ensuite les premiers impacts financiers liés à cette crise sanitaire.

Enfin, Gilles Pélisson évoque les engagements RSE du Groupe par thèmes (diversité, solidarité, société durable).

Pascaline de Dreuzy, Présidente du Comité de Sélection et des Rémunérations, Administratrice indépendante, détaille dans une vidéo les principes et composantes de la rémunération 2019 de Gilles Pélisson, dirigeant mandataire social et la politique de rémunération le concernant pour 2020.

Philippe Denery résume, aux noms des commissaires aux comptes, leurs rapports, à savoir ceux concernant les résolutions de l'Assemblée Générale (i) de la partie ordinaire portant sur les comptes annuels, les comptes consolidés et les conventions et réglementés et (ii) de la partie extraordinaire portant sur la réduction du capital.

Puis, Gilles Pélisson répond aux questions écrites posées par les actionnaires préalablement à l'Assemblée Générale précisant que le Conseil d'Administration lui a délégué les pouvoirs d'y répondre, lors de sa séance du 31 mars 2020, conformément à l'article 18 de la Loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.

Les réponses et les résultats des votes par résolution peuvent être consultés sur le site de la Société www.groupe-tf1.fr- rubrique Assemblée Générale.

3