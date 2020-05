TF1 : JPMorgan relève sa recommandation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé sa recommandation Neutre à Surpondérer sur les titres TF1 et M6, tout en augmentant ses objectifs de cours de 6,1 à 7 euros et de 11,7 à 12,9 euros respectivement. La banque américaine estime que les deux groupes télévisuels français ont largement sous-performé le secteur et qu'ils devraient se refaire une santé à moyen terme. En outre, le déconfinement devrait leur permettre de retrouver un certain niveau de revenus publicitaires.