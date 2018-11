TF1 : LE GROUPE TF1 ANNONCE L’ACQUISITION DE GAMNED!

Boulogne, le 12 novembre 2018

LE GROUPE TF1 ANNONCE L'ACQUISITION DE GAMNED!



Le groupe TF1 annonce la prise de participation majoritaire au capital de Gamned!, pionnier et expert programmatique media fondé en 2009 par Olivier Goulon et Anthony Spinasse. Grâce à cette acquisition, le groupe TF1 entend associer les audiences qualifiées de son nouveau pôle digital à l'efficacité du programmatique pour développer une offre publicitaire multicanale intégrée, innovante et performante.

La prise de participation majoritaire du groupe TF1 dans Gamned! s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de développement visant à proposer des dispositifs performants, adaptés à l'ensemble des besoins des annonceurs.

Cette nouvelle structure a vocation à travailler avec toutes les nouvelles activités digitales du Groupe. Le groupe TF1 souhaite plus particulièrement valoriser les données de ses principales entités (Aufeminin, Doctissimo, Les numériques, Marmiton,...), réexposer ses audiences au-delà de son inventaire dans un cadre de diffusion maîtrisé et ainsi accélérer le développement du programmatique tant en France qu'en Europe.

« Nous saluons le chemin parcouru par Gamned!, ses talents et son expertise technologique vont nous aider à mieux valoriser nos actifs digitaux et la data qualifiée collectée auprès des annonceurs. Nous pourrons ainsi mettre à leur disposition des capacités de ciblage plus fines et enrichir le dialogue de nos partenaires avec les internautes au-delà de nos supports », déclare Gilles Pélisson, PDG du Groupe TF1.

De nouvelles offres développant l'engagement des consommateurs avec les marques du groupe TF1 tout en assurant une expérience enrichie pourront être proposées.

« Gamned! n'a eu de cesse de bouleverser l'ordre établi pour donner naissance à des solutions innovantes et exclusives ayant un réel impact sur les résultats de nos clients. Nous sommes impatients de travailler avec les équipes du groupe TF1 afin d'inventer le programmatique de demain, tout en continuant à fournir à nos clients et partenaires existants des solutions et services d'excellence », commente Anthony Spinasse, co-fondateur et COO de Gamned!

« Nous sommes très fiers que le groupe TF1, au travers de cette prise de participation significative, reconnaisse le succès de Gamned!, fruit d'un engagement collectif de tous les instants, et souhaite nous accompagner pour accélérer notre croissance en France et à l'international, sur un marché qui ne cesse de se développer », ajoute Olivier Goulon, co-fondateur et CEO de Gamned!

A propos du groupe TF1

Le groupe TF1 est le groupe audiovisuel privé leader de la télévision en France avec cinq chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI) et des chaînes thématiques sur la télévision payante (TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Serieclub - détenue à 50 %). Le groupe TF1 développe une déclinaison digitale performante de ses programmes sur MYTF1 et des offres de vidéo à la demande avec MYTF1VOD et TFOU MAX.

Le groupe TF1 est présent dans la production et la distribution de contenus notamment via Newen dont le principal objectif est d'accélérer le déploiement de la production et de la distribution au niveau international.

Le groupe TF1 s'est renforcé dans le digital avec l'acquisition du groupe Aufeminin en avril 2018, de Neweb en juillet, puis de Doctissimo en octobre.

Le groupe TF1 propose une large palette d'activités dans des domaines clés du divertissement et des loisirs avec TF1 Entertainment (jeux de sociétés, production musicale et spectacles, licences et édition), le cinéma avec TF1 Films Production et TF1 Studio et le télé-achat avec Téléshopping.

Le groupe TF1 est aujourd'hui présent dans 10 pays et compte 3 500 collaborateurs.

Le groupe TF1 est côté à la bourse de Paris (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).

A propos de Gamned !

Fondée en 2009 par Olivier Goulon (CEO) et Anthony Spinasse (COO), Gamned!, plateforme d'achat média programmatique indépendante pionnière des campagnes digitales en temps réel (RTB), répond à l'ensemble des problématiques média sur Web et Mobile, du branding à la fidélisation clients en passant par l'acquisition.

Gamned! allie expertise humaine et technologies de pointe afin de proposer aux annonceurs et aux agences des campagnes programmatiques multicanales (desktop, mobile, social, native, vidéo, radio, DOOH), permettant de cibler leurs audiences via un achat multi-DSP et une personnalisation des messages en temps réel (DCO). Ses solutions, récompensées par plusieurs prix, apportent de vrais insights pour optimiser la stratégie marketing digitale globale des annonceurs. Gamned! a déjà optimisé avec succès plus de 2500 campagnes programmatiques dans près de 80 pays et délivre chaque mois plus de 3 milliards de publicités personnalisées pour ses clients. L'entreprise, qui compte plus de 90 collaborateurs et 8 bureaux en France et à l'international (Belgique, Suisse, Emirats Arabes Unis, Brésil, Malaisie) gère plus de 400 clients, parmi lesquels SeLoger, L'Occitane, Allianz, Monoprix, EDF, BMW, SNCF, LeLynx, Intersport, Fortuneo, PMU, Orange…