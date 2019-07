TF1 : LE GROUPE TF1 AUGMENTE SA PARTICIPATION DANS LA SOCIETE PLAY TWO

Boulogne, le 9 juillet 2019

LE GROUPE TF1 CONSOLIDE SON POSITIONNEMENT SUR LE MARCHE FRANCAIS DE

LA MUSIQUE EN AUGMENTANT SA PARTICIPATION DANS LA SOCIETE PLAY TWO

A l'issue d'un Conseil d'administration exceptionnel qui s'est réuni ce jour, le Groupe TF1 annonce sa montée au capital de Play Two et sa prise de participation majoritaire de 51%.

Société de production musicale et de spectacles créée en octobre 2016 par Julien Godin et Sébastien Duclos, Play Two est devenu leader des labels indépendants français depuis 2017. La société accompagne les carrières d'artistes populaires comme Gim's, MC Solaar, David Hallyday, Trois Cafés Gourmands, Kids United.

Ce mouvement est une nouvelle illustration de l'ambition du Groupe TF1 de constituer un partenaire de premier plan de l'industrie de la musique et de ses talents, au travers de l'exposition des talents de la scène française et internationale sur ses antennes, notamment TF1 et TMC, et le développement de ses activités musicales - TF1 Musique (filiale en charge des partenariats avec les maisons de disques et les producteurs d'artistes), TF1 Spectacle (filiale en charge des partenariats spectacles et producteurs d'événements majeurs), Une Musique (filiale en charge des éditions musicales et de la bibliothèque musicale « Kaptain ») et STS (filiale en charge de la gestion de la Seine Musicale).

Pour Gilles Pélisson, Président Directeur Général : « En renforçant notre position dans l'industrie musicale, nous affirmons une nouvelle fois notre ambition d'être un acteur clé du divertissement. Avec Play Two, label en plein essor, nous confirmons notre détermination à jouer un rôle encore plus actif dans le monde artistique en soutenant des projets innovants et en accompagnant des talents très fédérateurs. »

Pour Julien Godin et Sébastien Duclos, cofondateurs de Play Two : « Play Two est devenu en quelques mois un acteur central des métiers de la musique et du spectacle. Le renforcement de la participation du Groupe TF1 dans Play Two permettra à la société d'accélérer son développement et de proposer aux artistes et producteurs une structure encore plus performante et taillée pour épouser les évolutions des marchés de la musique et du spectacle. »