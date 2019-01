TF1 : LE GROUPE TF1 DANS LE TOP 20 DU PALMARÈS ETHICS AND BOARDS

LE GROUPE TF1 DANS LE TOP 20 DU PALMARÈS ETHICS AND BOARDS

Le groupe TF1 se classe en 20ème position du Palmarès Ethics and Boards 2018 de la Féminisation des Instances Dirigeantes, parmi les 120 grandes entreprises françaises du SBF 120*. Il gagne ainsi quatre places au classement depuis 2017 et conserve sa place de premier groupe média , devant M6 (36ème), Lagardère (42ème) ou Bolloré (88ème).

Ce classement, réalisé par Ethics & Boards, met en lumière les efforts des entreprises en termes de parité dans les conseils d'administration et les conseils exécutifs. Ethics & Boards, premier Observatoire International indépendant de la gouvernance des sociétés cotées, a considéré 3 thèmes majeurs pour élaborer ce classement : part de femmes dans les conseils, nombre de femmes parmi les dirigeants, et politique de féminisation (rémunération et réseaux internes).

Le groupe TF1 s'était déjà distingué en octobre dernier en se classant dans le Top 20 mondial des entreprises les plus respectueuses de l'égalité femmes-hommes (source Equileap).

*Le SBF 120 est un indice de référence français regroupant 120 entreprises françaises. Il cote les 40 entreprises du CAC40, auxquelles viennent s'ajouter 80 entreprises. Ces entreprises sont parmi les 200 plus grosses capitalisations boursières d'entreprises françaises.

Le groupe TF1 engagé en faveur de l'égalité professionnelle

Soucieux de représenter la diversité de la société au sein du Groupe et de ses antennes, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un axe majeur de la politique Diversité du groupe TF1.

A travers la mise en place d'actions concrètes, le groupe TF1 se positionne en acteur du changement sur la question essentielle de l'égalité hommes-femmes en entreprise :

Le réseau Fifty Fifty

Avec plus de 15 % de collaborateurs membres dont 20 % d'hommes, le réseau mixte Fifty Fifty mène des actions de sensibilisation, de pédagogie et d'échanges autour du thème de la mixité, vecteur de performance pour l'entreprise.

Le label Diversité

TF1 est le premier groupe média à avoir obtenu le Label Diversité en 2010, puis renouvelé en 2017.

La Charte de la Parentalité

Le groupe TF1 a signé la Charte de la Parentalité le 4 avril 2016 et des mesures concrètes ont été prises afin de favoriser l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle.

