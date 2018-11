TF1 : LE GROUPE TF1 ET LE GROUPE CANAL+ SIGNENT UN NOUVEL ACCORD DE DISTRIBUTION GLOBAL

Boulogne, le 14 novembre 2018

LE GROUPE TF1 ET LE GROUPE CANAL+ SIGNENT UN NOUVEL ACCORD DE DISTRIBUTION GLOBAL

Ce nouvel accord permet au Groupe CANAL+ d'intégrer dans ses offres toutes les chaînes du Groupe TF1 ainsi que les services non linéaires qui y sont associés.

Il conforte le partenariat entre les deux groupes en valorisant une proposition de services enrichis sur tous les écrans pour les abonnés des offres CANAL.

Cet accord permet aux abonnés de bénéficier de fonctionnalités innovantes autour des programmes du Groupe TF1 :

les programmes en replay de MYTF1 avec des fenêtres de diffusion étendues,

des programmes en avant-première de leur diffusion TV,

de nouvelles fonctionnalités associées aux contenus du Groupe TF1,

la diffusion en qualité UHD 4K de programmes événementiels de premier plan.

L'ensemble de ces programmes et nouvelles fonctionnalités seront disponibles prochainement dans les offres CANAL et pour la première fois via myCANAL.

L'accord s'accompagne d'un nouveau partenariat élargi entre TF1 et Dailymotion.

A propos du groupe TF1

Le groupe TF1 est le groupe audiovisuel privé leader de la télévision en France avec cinq chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI) et des chaînes thématiques sur la télévision payante (TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Serieclub - détenue à 50 %). Le groupe TF1 développe une déclinaison digitale performante de ses programmes sur MYTF1 et des offres de vidéo à la demande avec MYTF1VOD et TFOU MAX.

Le groupe TF1 est présent dans la production et la distribution de contenus notamment via Newen dont le principal objectif est d'accélérer le déploiement de la production et de la distribution au niveau international.

Le groupe TF1 s'est renforcé dans le digital avec l'acquisition du groupe Aufeminin en avril 2018, de Neweb en juillet, puis de Doctissimo en octobre.

Le groupe TF1 propose une large palette d'activités dans des domaines clés du divertissement et des loisirs avec TF1 Entertainment (jeux de sociétés, production musicale et spectacles, licences et édition), le cinéma avec TF1 Films Production et TF1 Studio et le télé-achat avec Téléshopping.

Le groupe TF1 est aujourd'hui présent dans 10 pays et compte 3 500 collaborateurs.

Le groupe TF1 est côté à la bourse de Paris (Euronext Paris : ISIN FR0000054900).

A propos du groupe CANAL+

Le Groupe CANAL+ est leader dans l'édition de chaînes premium - les chaînes CANAL+ - et de chaînes thématiques ainsi que dans la distribution d'offres de télévision payante. À l'international, le Groupe CANAL+ se développe sur des territoires à forte croissance. Il est le premier opérateur de télévision payante dans les pays francophones, notamment en Afrique. Il est également présent en Pologne, au Vietnam et au Myanmar. Au total, le Groupe CANAL+ compte plus de 15 millions d'abonnés dans le monde, dont 8 millions en France métropolitaine. Le Groupe CANAL+ est également un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes nationales, C8, CSTAR et CNEWS, et sa régie publicitaire. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la production et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, groupe mondial de contenus et de médias.