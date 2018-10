TF1 : LE GROUPE TF1 FINALISE L’ACQUISITION DE DOCTISSIMO

Boulogne, le 10 octobre 2018

LE GROUPE TF1 FINALISE L'ACQUISITION DE DOCTISSIMO

AUPRES DU GROUPE LAGARDERE

Faisant suite à l'annonce du 12 juillet 2018, le groupe TF1 et le groupe Lagardère se félicitent ce jour de la finalisation de l'opération d'acquisition de 100 % des titres de Doctissimo par le groupe TF1.

Avec le rachat de Doctissimo, le groupe TF1 se positionne sur une marque forte, dotée d'une communauté importante, qui lui permet de renforcer ses positions sur la cible féminine et sur les verticales « santé-bien-être ».

Doctissimo a vocation à rejoindre le nouveau pôle d'activités digitales du groupe TF1 qui rassemble des marques à forte notoriété, parmi lesquelles Neweb, aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Studio 71, MinuteBuzz,…

Créé en 2000 et propriété du groupe Lagardère depuis 2008, Doctissimo a rassemblé en 2017 une audience de 12 millions de visiteurs uniques[1] pour près de 40 millions de visites par mois[2] à travers ses sites internet en France, en Italie et en Espagne, mais également ses forums et ses applications.

Pour Gilles Pélisson, Président Directeur Général du groupe TF1,

« Avec cette acquisition, le groupe TF1 poursuit son ambition de créer un pôle digital de premier plan. Grâce à Doctissimo, nous enrichissons notre offre et notre capacité à toucher tous les publics, notamment les femmes, au travers de thématiques fédératrices et complémentaires. Nous sommes ainsi en mesure de proposer des solutions innovantes pour les marques, reposant sur la notoriété, l'affinité et l'influence. »

A propos du groupe TF1

Le groupe TF1 est le groupe audiovisuel privé leader de la télévision en clair en France avec cinq chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 SERIES FILMS et LCI) et des chaînes thématiques sur la télévision payante (TV Breizh, Histoire, Ushuaïa TV et Serieclub - détenue à 50 %). Le groupe TF1 développe une déclinaison digitale puissante de ses programmes sur MYTF1 et des offres de vidéo à la demande avec MYTF1VOD et TFOU MAX.

Le groupe TF1 est présent dans la production et la distribution de contenus. Le rachat de Newen a pour principal objectif d'accélérer le déploiement de la production et de la distribution au niveau international.

Le groupe TF1 s'est renforcé dans le digital avec l'acquisition du groupe aufeminin en avril 2018.

Le groupe TF1 propose une large palette d'activités dans des domaines clés du divertissement et des loisirs avec TF1 Entertainment (jeux de sociétés, production musicale et spectacles, licences et édition), le cinéma avec TF1 Films Production et TF1 Studio et le télé-achat avec Téléshopping.

[1] Médiamétrie - Mesure Internet Global (mai 2018)

[2] AT Internet