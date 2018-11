TF1 : LE GROUPE TF1 SIGNE UN ACCORD POUR LA DIFFUSION DES FINALES DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE HANDBALL

Boulogne Billancourt, le 5 novembre 2018

LE GROUPE TF1 SIGNE UN ACCORD A LONG TERME

POUR LA DIFFUSION DES FINALES DES CHAMPIONNATS DU MONDE IHF

DE HANDBALL MASCULIN ET FEMININ



Le Groupe TF1 se félicite d'avoir trouvé un accord à long terme avec Lagardère Sports, l'agence de marketing sportif mandatée par l'International Handball Fédération (IHF), pour les droits de diffusion en clair des 4 éditions du Championnat du Monde IHF de Handball masculin et des 4 éditions du Championnat du Monde IHF de Handball féminin qui se dérouleront entre 2019 et 2025. Le Groupe TF1 diffusera pour chacune de ces compétitions, en exclusivité en clair, la finale en cas de participation de l'Equipe de France.

Le Groupe TF1 rappelle qu'il a déjà diffusé les finales des Championnats du Monde de Handball masculin remportées par l'Equipe de France en 2015 et 2017 réunissant respectivement 9.1 et 8.7 millions de téléspectateurs. TF1 a également proposé la finale du Championnat du Monde de Handball féminin en France en 2017 qui a vu l'Equipe de France couronnée devant 4.3 millions de téléspectateurs.

La première compétition concernée par cet accord sera le Championnat du Monde de Handball masculin qui se déroulera au Danemark et en Allemagne du 10 au 27 janvier 2019.