TF1 : Les Berlusconi, les Bolloré et les Bouygues dans le même bateau ?

Quand on parle d'une opération capitalistique intégrant Mediaset Vivendi n'est jamais loin. Le Français détient en effet 28,8% du capital de l'Italien, depuis la rocambolesque affaire Mediaset Premium. A l'époque, les deux groupes avaient de grandes ambitions mais ils ont fini par se déchirer, jusqu'à aller devant les tribunaux. Les familles Bolloré et Berlusconi ne devraient pas passer leurs vacances ensemble pendant un moment. Il est donc difficile d'imaginer que Vivendi sera au cœur du grand projet européen de Mediaset.Chez Oddo BHF, on émet ce matin une autre hypothèse : et si le transalpin et TF1 se rapprochaient ? Le bureau d'études reconnaît que ce schéma est inédit mais que plusieurs éléments plaident en sa faveur, notamment parce que les deux groupes collaborent dans quelques activités périphériques et se côtoient déjà (EBX, Studio71), et qu'ils ont une culture proche (ex-leaders de la télévision gratuite, empire familial…). En cas de fusion entre les deux entités, Bouygues détiendrait 16% du nouvel ensemble et Fininvest (le holding des "Berlu") 25%, sur la base des calculs d'Oddo. Mais les partenaires opteraient plus probablement pour une structure paritaire (22%/22% par exemple) selon une formule qui reste à déterminer.Un tel groupe (5 milliards de capitalisation) serait leader en France, Italie et Espagne, ainsi qu'en Belgique et en Suisse. Il pourrait servir de base de consolidation plus large, estime Oddo BHF, qui pense à tout ou partie de ProsiebenSat1 par exemple.TF1 a toutefois démenti un peu plus tard dans l'après-midi que des discussions étaient en cours avec Mediaset. Un peu plus tôt, ProsiebenSat1 avait fait savoir qu'aucune opération transfrontalière n'était programmée de son côté. Fin de l'histoire ?